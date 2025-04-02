Народний клуб не зможе розраховувати на кількох гравців у чвертьфіналі Кубка України проти Полісся.

Під час матчу 22-го туру проти Інгульця декілька гравців отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерала, під питанням участь Куці, хоча підозра на перелом не підтвердилася, а також Шарая, Годі, Протасевича та Гайдучика. Останні двоє мають шанси зіграти в матчі. Також є труднощі з Луаном.

Таким чином, Верес має суттєвий дефіцит футболістів на правому фланзі, і можливе залучення номінального захисника Сміяна. Водночас Полісся практично не має кадрових втрат: до протоколу не потраплять лише Пайшау та Безкоровайний через м’язові травми.

До слова, матч Верес – Полісся відбудеться сьогодні, 2 квітня, початок о 18:00.

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