Верес – Полісся: рівняни зіткнулися з серйозними кадровими проблемами перед матчем Кубка України
Народний клуб не зможе розраховувати на кількох гравців у чвертьфіналі Кубка України проти Полісся.
Під час матчу 22-го туру проти Інгульця декілька гравців отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє ТаТоТаке.
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За інформацією джерала, під питанням участь Куці, хоча підозра на перелом не підтвердилася, а також Шарая, Годі, Протасевича та Гайдучика. Останні двоє мають шанси зіграти в матчі. Також є труднощі з Луаном.
Таким чином, Верес має суттєвий дефіцит футболістів на правому фланзі, і можливе залучення номінального захисника Сміяна. Водночас Полісся практично не має кадрових втрат: до протоколу не потраплять лише Пайшау та Безкоровайний через м’язові травми.
До слова, матч Верес – Полісся відбудеться сьогодні, 2 квітня, початок о 18:00.