Рівняни стартували у чемпіонаті з трьох поразок, але там були матчі проти Динамо й Шахтаря – в обох вдалося створити титанічні проблеми для грандів. Полтава ж просто відскочила. Після цього підопічні Олега Шандрука видали 3-матчеву безпрограшну серію, здобувши перемоги над ЛНЗ й Кудрівкою, а тож розписавши нічию з Колосом. Суперники були дуже міцними, однак Верес навіть голів не пропускав!

Дану серію перервав Локомотив, який вибив "народний клуб" з Кубка, однак загалом справи у Рівному йдуть непогано. Ідея з грою в три захисники явно прижилась, Бойко розкрився в ролі ерзац-нападника, Помба став відкриттям УПЛ на позиції лівого вінгера, а Харатіна можна назвати одним із найкращих опорників. Верес вкрай сильний у своєму компактному блоці, а також дуже ефективний у перехідних фазах – а саме на переходах Полісся було розірвано динамівцями.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 7-го туру УПЛ 2025/26 між Вересом і Поліссям. Коефіцієнт на перемогу рівнян – 3,80. На тріумф житомирян фахівці дають 2,16.

Підопічні Олега Шандрука нейтралізували надпотужний Колос, який впевнено прибивав Полісся кілька тижнів тому на його ж полі. Причому "червоно-чорні" обійшлись і без схеми з трьома ЦЗ (за потреби вниз опускався Харатін). Така надійність здатна створити величезні проблеми команді Руслана Ротаня – більшість моментів вони створюють при грі між лініями, а сьогодні тут буде дуже тісно.

Втім, останні два поєдинки "вовки" виграли, здолавши Кривбас і Кудрівку. Круто проявили себе і Філіппов, і Гайдучик, а вінгери Велетень і Брагару створили дуже серйозну конкуренцію Гуцуляку й Назаренку. Потенціал нинішнього Полісся можна було побачити в єврокубках, і він може бути ще вищим.

Втім, ця команда все ще сира й нестабільна. У Кривому розі поліщуки заграли лишень після 70-ї хвилини, а кубкова зустріч з Рухом завершилась несподіваним розгромом (0:3). Саме в цьому матчі дебютував Бущан, якого пророчили в основу одразу після повернення в Україну. У чемпіонаті ж протягом двох турів стояв Волинець – дуже цікаво, чи продовжать Євгену довіряти.

У Рівному підопічні Руслана Ротаня повинні чіплятись за перемогу, тому що вони вже відстають від топ-4 на п'ять залікових балів. Вересу теж хотілось би виграти – матч-то домашній, доходи значною мірою залежать від преміальних, а зона вильоту все ще недалеко. Лишень у трьох очках позаду. Для нинішньої команди Олега Шандрука це взагалі несолідно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Крушинський, Тейлор (обидва – Полісся)

Дискваліфіковані: Ндукве (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Полісся

Верес: Горох – Ціпот, Гончаренко, Вовченко – Стамуліс, Харатін, Куція, Бойко, Сміян – Шарай, Помба

Полісся: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Шепелєв, Велетень – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Матч на три результати. Не здивує жоден з них. Навіть результативність передбачити важко, але в цілому команди "низові" – розгромів у чемпіонаті вони не мали. Верес дуже прагматичний, а Полісся має відчутні проблеми в атаці. Або моменти не реалізовують, або їм взагалі нема.

Логічно було б поставити на тотал менше 2,5, а все інше вирішить рандом. Як і в більшості інших матчів УПЛ.

