Матч проти Вереса має особливе значення для Полісся, адже попередня зустріч завершилась розгромом житомирян. Хоча слово "розгром" для рахунку 1:5 виглядає занадто м'яким. Після тієї поразки Імада Ашура почали критикувати навіть його прихильники, а самому тренеру довелося піти на серйозні тактичні зміни.

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Після міжнародної паузи "вовки" перейшли на схему 4-2-3-1, додавши ще одного опорника в центр. Ним став Сарапій. Експеримент виявився вдалим – Полісся перемогло ЛНЗ, хоча загалом гра була рівною, за винятком ударного відрізка по перерві. Зате вдалося нейтралізувати контратаки черкасців, а Яшарі чи не вперше за весь сезон залишився непомітним.

Житомирянам вдалося покращити баланс у грі, ставши менш вразливими під час перехідних фаз, а Крушинський круто проявив себе на позиції "десятки". Словом, тренерський штаб працює й робить висновки з помилок, однак не слід аж надто возвеличувати Полісся за перемогу над ЛНЗ. Все ж, це був тільки перший матч після розгрому в Рівному, тож вибірка замала.

Хоча у контексті чвертьфіналу Кубка перестановки Імада Ашура виглядають доволі перспективно. Верес за своєю тактичною моделлю схожий на команду Романа Григорчука, однак має меншу кадрову глибину. "Вовки" ж стримали контрвипади черкасців навіть попри втому збірників і наспіх зібрану основу – частина футболістів повернулася у склад всього за добу до матчу. Нині ситуація краща.

Цікаво, чи проведе Імад Ашур ротацію на Верес. Найімовірнішою здається заміна на правому фланзі оборони, адже Майсурадзе потрібен відпочинок – на вихідних грузина вже хапали судоми. З цієї ж причини Крушинський може пропустити перший тайм, хоча Борис поступово стає стрижневим футболістом житомирян. Також цілком вірогідним є повернення Андрієвського в центр.

Верес перед другою битвою з Поліссям провів виснажливий матч з Інгульцем, так і не зумівши забити гол. Команди розписали нульову нічию, підтвердивши проблеми рівнян у поєдинках з "автобусами". Лівому Берегу в схожих умовах "народний клуб" взагалі поступився 0:2, зігравши майже без моментів. Все ж, підопічним Олега Шандрука зручніше, коли ініціативою володіє суперник – тоді команда може рвати на контратаках.

Втім, переоцінювати труднощі Вереса проти сильних оборон не слід. У команди простежуються цікаві ігрові механізми для створення моментів. Звісно, найбільші дивіденди дають пресинг / контрпресинг, але також слід відзначити Гайдучика в ролі хибної дев'ятки (хоча у зони завершення він теж встигає), хороші кроси та вибухових вінгерів з ударом.

Просто Верес не може бути ідеальним у атаці, враховуючи кадровий ресурс. Команда і так стала найрезультативнішою в стартових чотирьох турах після зимової паузи. В обороні ж рівняни не такі переконливі – команда пропускала від Лівого Берега, Колоса й Полісся, та і Кривбас створив немало. Взнаки дається відсутність явного посилення в задню лінію (а от прихід Харатіна в центр дав ефект одразу).

Словом, Верес залишається небезпечним для Полісся, якому так чи інакше доведеться розкриватись. От тільки поєдинок з Інгульцем дався рівнянам непросто – пошкоджень зазнали Протасевич, Куція, Шарай і Дахновський. Першого замінили вже на 17-й хвилині, другий вийшов на його позиції й отримав забій, але дограв разом з іншими двома.

Усі, крім Куції, попередньо були готовими до кубкового поєдинку, а от Годя прихворів ще перед зустріччю з Інгульцем. Очевидно, що участь Дмитра в сьогоднішньому матчі перебуває під сумнівом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Годя (під питанням), Нонго – Волинець (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Полісся

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатін, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Полісся: Кудрик – Тейлор, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко, Андрієвський – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Полісся виглядає безумовним фаворитом, адже у житомирян і склад кращий, і місце в таблиці вище, і взагалі це новий Металіст / Дніпро в УПЛ. Розгром підопічних Імада Ашура у Рівному сприймається сенсацією й випадком, а не системою. Хоча взагалі-то 5:1 стали наслідком системних провалів "вовків".

Тим не менш, можна погодитись з очікуваннями більшості фанів. Полісся дуже сильне, а матч проти ЛНЗ продемонстрував наявність незручної для рівнян моделі гри. Більш ймовірно, що гра піде за сценарієм зустрічі в першому колі – тоді Полісся тріумфувало, однак "народний клуб" дав шалений бій і був близьким до нічиєї.

Тодішній Верес був гірше збалансований, ніж нинішній, тож команді Імада Ашура має бути важче. Можливо, у цьому матчі все дійде до серії пенальті. На такий поєдинок краще не ставити – тут можливо все.

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