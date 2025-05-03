Верес потрапив у не дуже хорошу історію з точки зору іміджу. Після перемоги над Чорноморцем у головного тренера рівнян спитали про єврокубки, а той відповів: "Якщо ми вийдемо у єврокубки, постане питання – для чого?". І вже у наступному турі "народний клуб" практично без шансів згорів Ворсклі (0:3), пропускаючи навіть після асистів голкіпера Ісенка.

Полісся підпише форварда з клубу-сенсації УПЛ – зірковий спортдиректор розпочав "полювання"

Причому склалося враження, ніби Олег Шандрук на щось натякає: "Ворскла заслужено перемогла сьогодні, бо полтавці більше цього хотіли". Насправді тренер рівнян говорив про поступовий розвиток проєкту, можливі кадрові втрати та передчасність розмов про вихід у єврокубки, а заявою про брак бажання пояснювався програш єдиноборств. Здається, коуч просто підібрав не ті слова, але для клубу це був удар по іміджу.

Хоча колектив все одно б нікуди не вийшов, а ключовим завданням було уникнення зони перехідних матчів. Воно успішно виконане – тепер необхідно потішити рідних фанів, адже у Рівному звикли до домашніх успіхів. Остання поразка "народного клубу" на "Авангарді" датується 1 вересня 2024 року, а ще був програш Поліссю в овертаймах Кубка. Вдома Верес стримував Шахтар і здобув шість перемог.

От тільки суперник дуже серйозний, хоча і бореться за виживання. Оболонь після міжнародної паузи перемогла Інгулець і Чорноморець (прямих конкурентів), розписала бойову нічию з Карпатами і дала сильний бій грандам. Шахтар і Динамо створили дуже мало моментів проти "пивоварів", та ще й ледь не пропустили – причому "біло-сині" могли отримати в свої ворота 4-5 голів.

Особливо виділяється лівий фланг "зелено-білих", де розігрався фулбек Стасюк і вінгер Бичек. часто з ними комбінує центрбек Дубко, який підіймається на чужу третину. Їхніми стараннями Оболонь покинула четвірку аутсайдерів, але відрив мінімальний – а тому киянам потрібні очки. Якомога більше очок.

У Вереса турнірної мотивації менше, але по грі рівняни були одними з найкращих у поточному чемпіонаті. В УПЛ не так багато настільки цілісної тактичної організації – причому вона прогресувала й видозмінювалась по ходу чемпіонату. Ключовою ідеєю залишається агресивна гра без м'яча, швидкі перехідні фази, хороше заповнення зон завершення та певна універсалізація футболістів.

Гайдучик вже давно працює в ролі фальшивої дев'ятки, хоча схильності до цього є і в Степанюка. Лівий фулбек Шевченко часто заходить у напівфланги. Вінгери можуть з'являтись на протилежних флангах тощо. У Вереса є певне кадрове розмаїття – за цим дуже цікаво спостерігати, але провал у Полтаві дещо спаплюжив картину. Треба виправлятись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гакман (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Оболонь

Верес: Кожухар – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатін, Кльоц, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Вітенчук – Ільїн, Груша, Курко, Бичек – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Ось взагалі не станемо робити прогноз на конкретний результат. Оболонь дуже незручна й зубаста команда. Недаремно десятки експертів щотижня номінують Сергія Шищенка на тренера туру – зрештою, він побореться за звання найкращого у квітня. Але й Верес зберігає високий потенціал, помножений на фактор рідних стін.

Ризикнемо поставити на високу результативність. З огляду на останні результати команд, пробити тотал більше 2,5 їм до снаги.

Чорноморець – Шахтар: анонс матчу УПЛ