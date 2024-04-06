Верес продовжує боротьбу за виживання. Вести її стає все важче – команда тримається у зоні перехідних матчів, але всього у двох очках від дна таблиці. Натомість, до рятівної 13-ї позиції рівнянам бракує шести залікових балів. Там розташувалась Зоря, яка має гру в запасі.

У таких умовах будь-яка осічка ризикує стати фатальною, тож у домашці з Оболонню "народному клубу" потрібна тільки перемога. "Пивовари" перебувають у схожих умовах, однак команда Валерія Іващенка має на два очки більше.

Загалом, обидва колективи йдуть по чемпіонату однаково. У них по одній перемозі навесні, причому бити вдалося серйозних опонентів – кияни мінімально переграли Полісся, а рівняни з тим же рахунком здолали Чорноморець. Також у них по одній нічиїй (причому Верес здобув її у поєдинку з Динамо) і по три поразки. Якісь із них виглядали гідними, інші – не дуже.

Та і за грою суперники чимось схожі. Оболонь демонструє дуже якісний пресинг, жертвою якого у попереднього туру ледь не став Шахтар. Донеччани під тиском підопічних Валерія Іващенка допустили аж 15 низьких втрат і обвалили точність пасів уперед до 69% – але що роботи на чужій третині після відбирання, "пивовари" не знали.

Верес же ставить на контрпресинг, яким вдалося спинити Динамо. Втім спроби тривалих володінь поки що не приносять особливого зиску – лише один із трьох голів "народного клубу" навесні прилетів не зі стандарту. Зате такий футбол часто призводить до страшних обрізок. З іншого боку, за очікуваними показниками в атаці та обороні рівняни мають значну перевагу над киянами.

Словом, команди приблизно рівні, що помітно і в турнірній таблиці. І відступати їм вже нікуди – втрата очок сьогодні ризикує завершитись падінням на дно завтра.

Кадрова ситуація

Травмовані: Балан (Верес)

Дискваліфіковані: Мрвальєвіч – Суханов

Орієнтовні склади на матч Верес – Оболонь

Верес: Паст – Сміян, Кучеренко, Вовченко, Гакман – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновський – Сікейра, Гайдучик

Оболонь: Федорівський – Грисьо, Приймак, Дубко, Осман – Черненко, Мороз – Мединський, Слободян, Прокопенко – Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

У таких матчах робити прогнози щодо переможця – марна справа. Все вирішить рандом. Втім, існує стійка впевненість, що команди не проб'ють тотал більше 2,5, адже у поточному сезоні вони більше одного гола не забивали. При цьому у Вереса не зіграє нападник, який забив усі три м'ячі рівнян навесні.

Осіння зустріч, до речі, завершилась без голів. Хоча моментів вистачало.

Динамо і ван Леувен потребують один одного, або Як опинитися у своїй тарілці, не зважаючи на Шахтар