Верес – Металіст

Верес круто розпочав новий чемпіонат, здобувши три перемоги з чотирьох і зазнавши поразки тільки від потужного СК Дніпра-1. До цієї краси додалося повернення на рідний стадіон у Рівному, однак дебютний матч на реконструюваному Авангарді розчарував – "народний клуб" виграв перший тайм у Руха, провалився по-перерві й завершив бойою нічиєю. Прикро, адже на матч прийшло немало вболівальників, яких розмістили у VIP-ложі всупереч встановленим правилам.

Рівняни мають реноме прагматичного колективу, якому достатньо мінімальної перемоги чи нічиєї. Команда Юрія Вірта і зараз не влаштовує перформансів, однак вона награла аж на 6,9 очікуваних голів – це четвертий показник в УПЛ, хоча тренер все одно незадоволений діями на чужій третині поля. На цій же позиції Верес тримається і за показником очікуваних пропущених. Словом, нині на матчах "народного клубу" не нудно.

Саме в такій формі Верес підходить до поєдинку з Металістом. Харків'яни теж непогано почали чемпіонат, впевнено перегравши Рух, зігравши внічию з Інгульцем і в меншості розбивши Олександрію. Підопічні Олега Ратія демонстрували симпатичний атакувальний футбол – цього від них не очікували, враховуючи кількість втрат. Втім, в останніх двох турах "жовто-сині" зазнали фіаско, мінімально програвши Колосу й пропустивши 6 голів від Шахтаря.

Чи значить це щось для поєдинку проти Вереса? Поки що вибірка матчів мала, аби робити далекоглядні висновки, але навряд чи. В цьогорічному чемпіонаті всі команди приблизно рівні, всі вони в неоднозначній формі й всі чергуватимуть хороші результати з поганими. Саме тому варто подивитись зустріч з рівнянами – на Авангарді має бути весело.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Металіст

Верес: Когут – Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний – Кльоц, Кучеров – Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч – Сергійчук

Металіст: Рибка – Романюк, Мізюк, Федорів, Клименчук – Панасенко, Ралюченко – Підлипенець, Танковський, Коркішко – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Як вже говорилось, робити якісь прогнози на матчі УПЛ – марна справа. Команди рівні, тож тут править рандом. Тим не менш, якщо опиратись на якусь логіку, то варто відзначити проблеми обох колективів в обороні й непогану результативність. Результативна нічия в таких умовах цілком вірогідна.

Колос – Інгулець

Колос за перші чотири матчі вирвався в лідери УПЛ. По грі ковалівців, звісно ж, не були ними й близько. Команда просто перемагала в нічийних поєдинках проти рівних собі, та й то не завжди. Зустріч з Металістом 1925 мала б продовжити успішну ходу, адже "хлібороби" вже на 23-й хвилини залишились у більшості – втім, розбалансовані харків'яни втримали тріумфальні 0:2, забивши навіть у нерівних складах. Це фіаско опустило ковалівців на четверте місце.

За очікуваними показниками Колос взагалі мав би йти сьомим, однак не варто ставитись до цього колективу без поваги. Звісно, у підопічних Ярослава Вишняка пристойний перебір за очками, але разом з тим вона демонструє стабільний футбол з хорошими моментами. Їх замало, щоб бути в лідерах УПЛ, але достатньо для боротьби за єврокубки. Теж саме стосується оборони.

Інгулець про проблеми Колоса може тільки мріяти. Поки "Папа" хайпує в медіа, Серій Лавриненко намагається витягнути його дітище із піке – і поки що це не виходить. Петровці залишаються однією з трьох команд, яким досі не пощастило перемогти в УПЛ. В активі "козаків" всього два залікових бали.

Навряд чи хтось буде плакати за футболом Інгульця в разі вильоту – всі його матчі виглядають відтворенням стереотипів про чемпіонат України. Втім, за тренерський штаб і футболістів дещо прикро. Відверто слабенький склад, який не отримав хорошого підсилення перед сезоном, тримається без явних провалів по грі. Є і пресинг, і непогані моменти в атаці, а за очікуваними очками петровці взагалі мали б бути десятими. Команді просто бракує класу й кадрового потенціалу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Паламарчук (Інгулець)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Інгулець

Колос: Волинець – Зозуля, Гончаренко, Новак, Чорноморець – Болбат, Мілько, Оріховський, Мякушко – Попов, Безбородько

Інгулець: Кучер – Нагієв, Поспєлов, Павлов, Смоляков– Клименко, Кухарук – Одарюк, Кравчук, В. Блізніченко - Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Колос – явний фаворит пари. Не тільки через кращі результати. Просто ковалівці не програють на рідному полі, а ще у них значно потужніший склад і стабільніший футбол. Купою єдиноборств цей колектив не злякати, а забивати тут є кому.

Інгулець здатен дати бій і може навіть сенсацію створить. Тим не менш, логіка підказує, що перемогти має Колос.

"Мене буквально водили під руки у вбиральню": герой Вереса випав на рік, тепер забиває як Шева і освоїв секрет Де Брюйне