Верес – Маріуполь

Верес протягом трьох турів в УПЛ не знав перемог, трохи розчарувавши вболівальників, однак тиждень тому рівняни зробили подвиг – граючи у меншості в Одесі з 20-ї хвилини, вони втримали перемогу над Чорноморцем. До якості гри питання все ж залишаються (особливо в атаці), але загалом команда Юрія Вірта заслужено йде на своєму 9-му місці. Футбол новачка виглядає зріло й продумано.

Того самого не можна сказати про Маріуполь. Молодь азовців навіть після приходу двох досвідчених легіонерів не може потішити свого тренера, програвши 9 матчів з 11-ти – зокрема, колектив зазнав поразок у чотирьох останніх турах, опустившись на дно турнірної таблиці. Деякі фіаско були безнадійними, але в багатьох випадках підопічним Остапа Маркевича банально не вистачало концентрації. Наприклад, у поєдинку проти Металіста 1925 тиждень тому вони вели гру до 72-ї хвилини, а потім пропустили два голи – причому останній прилетів на 90-й хвилині.

Схоже, дні Маркевича-джуніора у Маріуполі добігають кінця. За інсайдами у ЗМІ, перед ним поставили умову здобути позитивний результат у наступних двох турах – і якщо з Вересом ще можна на щось сподіватись, то далі буде Динамо. Втім, в УПЛ можливо все.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кльоц – Чоботенко

Дискваліфіковані: Кучеров (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Маріуполь

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Полюлях, Петько, Г. Пасіч – Шестаков, Сергійчук

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Босанчіч, Мампассі, Драмбаєв – Чех, Мишньов – Кащук, Очеретько, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Маріуполь перебуває у кризі, але безнадійним його футболу не назвати. Команда створює достатньо моментів, а оборона Вереса останнім часом була далекою від ідеалу – по-хорошому, рівняни мали програвати в Одесі. Саме тому можна прогнозувати гол у ворота господарів, але у перемогу гостей все одно не віриться.

Азовців банально не вистачає на весь матч, та і з концентрацією у них великі проблеми. Вони точно пропустять, але за нічию Маріуполь має зачепитись. Не настільки він жахливий, щоб зазнавати стільки поразок.

Чорноморець – Львів

У Чорноморця історія навіть сумніша, ніж у Маріуполя. Одесити демонструють дуже хороший футбол з точки зору атаки – звісно, це не рівень Динамо чи Зорі, однак для другої половини таблиці вони дійсно виглядають симпатично. Тим не менш, протягом 7 турів поспіль "моряки" не знають перемог. Навіть граючи з Вересом у більшості протягом 70 хвилин, підопічні Юрія Мороза не змогли зачепитись бодай за нічию. Взнаки даються проблеми з останнім пасом, але передусім команду "ховає" слабка робота в обороні – за очікуваними пропущеними голами Чорноморець йде у лідерах. Як наслідок, колектив опустився на передостанню позицію у турнірній таблиці.

Львів тримається на одну сходинку вище, маючи рівність з одеситами за очками. Прихід Олега Дулуба не зміг виправити падіння "містян" – білорус за 5 турів здобув всього одну перемогу (над Минаєм). Втім, цей колектив не такий жахливий, як здається на перший погляд. За очікуваними заліковими балами львів'яни тримаються аж на 7-й позиції – команда створює пристойну кількість моментів (майже на 13 xG), але не може їх реалізувати (недозабила 5,47 голів). В обороні аналогічно – організаційно все правильно, однак колектив пропустив на 6 голів більше, ніж повинен був.

Очевидно, що Львову не вистачає класу. Тим не менш, різниця з очікуваними показниками занадто великий, щоб говорити про справедливість результатів підопічних Олега Дулуба. Рано чи пізно їх прорве.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кадірі (під питанням) – Ільющенков, Махмутовіч (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Львів

Чорноморець: Кучерук – Путря, Біловар, Дубко, Вантух – Михайленко – Цітаішвілі, Ісаєнко, Смирний, Авагімян – Ванат

Львів: Костик – Зозуля, Лека, Брікнер – Грисьо, Чір'як, Довгий, Якімець – Політило – Ернест, Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч двох рівних нефартових команд, у яких серйозні проблеми з класом. У Чорноморця дещо краща атака, та і грають одесити в рідних стінах – саме тому букмекери вважають їх фаворитами. Втім, Львів виглядає більш збалансованим як у кадровому, так і у тактичному плані.

У таких випадках доволі ймовірною є результативна нічия. На неї і поставимо.

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