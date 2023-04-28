Кожен тур УПЛ починається з інтриги – чи переможе Верес сьогодні? Протягом останніх тижнів здавалося, що зараз рівняни вже точно повинні виграти. В суперниках були Рух, Минай і Металіст, та і загалом не вірилось, що безвиграшні серії бувають настільки довгими. Тим паче, при доволі хорошому рівні футболу.

Але підопічні Юрія Вірта не перемогли. Навіть п'ять забитих голів у ворота харків'ян не принесли Вересу довгоочікуваної звитяги, хоча за очікуваними показниками команда мала оформити розгром. Загалом, "народний" клуб не виграв жодного з 11-ти останніх матчів в УПЛ, а за останні 14 рівняни тріумфували лишень раз.

Як наслідок, Верес опустився в зону перехідних матчів, ризикуючи звалитись в зону прямого вильоту. Від неї колектив відділяють всього два очки. Тепер перемога важлива не тільки для психології, а й для виживання в еліті. Те ж саме стосується сьогоднішнього суперника – тільки тут ситуація скрутніша. Львів лежить на дні таблиці, не вигравши жодного з останніх семи поєдинків.

Шість із них завершились поразками. Частину з них можна виправдати складним календарем, адже довелося зіграти з Динамо, СК Дніпро-1, Зорею та двічі – з Шахтарем. У половині випадків підопічні Анатолія Безсмертного давали лідерам бій, створюючи серйозні проблеми, тож у зустрічі з Металістом 1925 можна було сподіватись на успішний результат.

Не вийшло. Харків'яни здобули першу перемогу в другому колі, не пропустивши жодного гола. На щастя, ситуація ще не критична – до зони перехідних матчів не вистачає всього шести очок, а попереду ще вісім турів. Тим не менш, конкуренти можуть піти у відрив, а значить сьогодні львів'ян нічия не влаштує.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Г. Пасіч – Муравський

Орієнтовні склади на матч Верес – Львів

Верес: Юрчишин – Гагун, Курко, Хондак, Вовченко – Кльоц, Лебеденко – Блізніченко, В.Шарай, С.Шарай – Гайдучек

Львів: Рибка – Грисьо, Габріель, Дитятьєв, Кузик – Алібеков, Мільченко – Богунов, Свржняк, Беляєв – Есеола

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Верес сильніший. Це – факт. Згідно з таблицею очікуваних очок команда й досі мала б претендувати на єврокубки, чого не скаеш про Львів. Майже за всіма показниками підопічні Анатолія Безсмертного йдуть на вилідт з УПЛ.

От тільки рівняни три попередніх матчі з аутсайдерами не виграли – але й не програли ж! Загалом, від рівнян вже не знаєш, чого очікувати, однак ми зберігаємо віру в їхню перемогу. Про її близькість говорить логіка, статистика та здоровий глузд.

Колос – Шахтар: анонс матчу УПЛ