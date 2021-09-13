Верес невдало розпочав чемпіонат, розписавши нульову нічию з Колосом, зазнавши розгрому від Динамо й поступившись Руху. Команда демонструвала не дуже виразну гру, хоча на окремих відрізках підопічні Юрія Вірта діяли непогано – навіть у Києві. Втім, в останніх турах результати пішли вгору разом з якістю футболу. Спочатку рівняни відібрали очки у Ворскли, перегравши її за всіма параметрами, далі сталася мінімальна перемога над Минаєм, а потім колектив знищив Десну в Чернігові з рахунком 4:0. Забивши всі 4 голи до перерви. Not bad.

Верес набрав свої очки заслужено. Перебір за очікуваними показниками у новачка УПЛ мізерний, недобору немає – на що колектив награв, те він і отримав. Юрій Вірт був повністю задоволений. За час міжнародної паузи "народний клуб" ще й провів невеличкий збір, програвши молодіжці угорської Кишварди (1:2) й здобувши перемогу над Минаєм (3:0). Словом, у Рівному зараз все рівно.

У Львова історія не така приємна. "Містяни" досі не виграли жодного матчу, залишаючись єдиним колективом у новому сезоні без перемог в УПЛ. Не можна при цьому сказати, що львів'яни демонстрували жахливий футбол: з Маріуполем і Олександрією була заслужена нічия, з Шахтарем команда тримала "нулі" до 70-х хвилин, а поразка від Руха сталася за тотального домінування – суперник провів всього 2 удари по воротах, тріумфувавши завдяки прикрому автоголу. Реальними провалами стали розгром від Ворскли та безапеляційний "вльот" Інгульцю.

Внаслідок невдалих результатів Анатолій Безсмертний відправився у відставку. За час міжнародної паузи "містяни" знайшли нового тренера – причому дуже перспективного. Новим наставником Львова став Олег Дулуб, який відносно успішно працював з Карпатами і Чорноморцем, запам'ятавшись хорошою тактичною підготовкою. Під його керівництвом львів'яни вже здобули перемогу, розгромивши Карпати-Галич у спарингу (3:0). Втім, Верес – не Карпати. Сьогодні буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Дахновський (Верес)

Травмовані: М. Шестаков, С. Шестаков, Гегедош (Львів)

Орієнтовні склади на матч Верес – Львів

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кльоц, Кучеров – Г.Пасіч, Панасенко, Є.Пасіч – Сергійчук

Львів: Костик – Грисьо, Романчук, Брікнер, Крушинський, Якимець – Шина, Довгий, Чір'як, Ернест – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Львів не настільки безнадійний. За очікуваними очками "містяни" взагалі повинні були йти аж на 6-й позиції, але команді катастрофічно не щастило. Рано чи пізно статистика повинна вирівнятись – і прихід нового тренера може надати необхідний імпульс. Втім, Верес перебуває на ходу, тож прогнозувати перемогу в першому ж матчі Дулуба поки що важко.

Найбільш вірогідним результатом здається нічия.

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