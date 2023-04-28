Верес зумів вирвати перемогу над Львовом у 23 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди провели надзвичайно яскравий перший тайм, забивши аж 4 м'ячі. Відзначити варто помилки Юрчука, дальні постріли Блізніченка й Кучерова, асист Бєляєва. Одразу по перерві відзначився Шестаков. Цей удар і став переможним.

Верес переміг Львів у дуелі з 5 голами – кінець антирекордної серії, дальній шедевр і фейл кіпера

Верес перервав свою історичну антирекордну серію з 11 матчів без перемог. Це дозволило рівнянам піднятись на 11 позицію з 24 пунктами. Львів же залишився на останньому місці, маючи в активі 13 очок.