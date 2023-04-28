Верес – Львів – 3:2 – відеоогляд матчу з красивими голами й ляпом воротаря
28 квітня 16:29 - Читать на русском
Верес зумів вирвати перемогу над Львовом у 23 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
13’ Валерій Кучеров
49’ Михайло Шестаков
Івіян Свржняк 45+1’
13’ Валерій Кучеров
45+1’ Івіян Свржняк
49’ Михайло Шестаков
Команди провели надзвичайно яскравий перший тайм, забивши аж 4 м'ячі. Відзначити варто помилки Юрчука, дальні постріли Блізніченка й Кучерова, асист Бєляєва. Одразу по перерві відзначився Шестаков. Цей удар і став переможним.
Верес переміг Львів у дуелі з 5 голами – кінець антирекордної серії, дальній шедевр і фейл кіпера
Верес перервав свою історичну антирекордну серію з 11 матчів без перемог. Це дозволило рівнянам піднятись на 11 позицію з 24 пунктами. Львів же залишився на останньому місці, маючи в активі 13 очок.
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