Верес – Кудрівка

Свою першу перемогу Верес здобув аж у четвертому турі, однак рівняни мали поважну причину – у перших трьох довелося зіграти з Шахтарем і Динамо, а з Полтавою відверто не пощастило. Сам зміст гри "народного клубу" подобався, однак Олег Шандрук не став чекати, коли просто "попре". Ще у поєдинку з полтавцями його підопічні перейшли на схему з трьома захисниками, а в подальших матчах тренерський штаб експериментував з її кадровим наповненням.

Нова модель спрацювала у зустрічі з ЛНЗ, хоча перший тайм виявився дуже нервовим. Спираючись на стартовий склад у спарингу з Рухом, можна впевнено говорити про продовження експерименту. Особливо цікаво поглянути на підсилення лівого флангу – із Полісся прийшов фулбек Корнійчук, який забив у останньому матчі за молодіжну збірну, а з Галатасарая виписали вінгера Айдіна!

Втім, обидва не брали участі в спарингу (Корнійчук у цей день грав проти Литви), тож навряд чи новачки з'являться в основі. Тим паче, що суперник дуже непростий. Кудрівка перевершила усі очікування, набравши 7 очок у перших чотирьох турах.

Дебютанти УПЛ переграли Олександрію та Полтаву, а перед міжнародною паузою ледь не прибили Карпати. Поразка сталася тільки у матчі проти Зорі, але й там команда змогла здивувати – Лєгостаєв забив з асисту Яшкова, якого прямо зараз можна назвати одним із найкращих голкіперів чемпіонату. Щоправда, тут треба відзначити й везіння з арбітражем, який дав "лівий" пенальті з Полтавою й "ліве" вилучення Бабоглу.

І все одно Кудрівка виглядає сильно. Як у організаційному плані (дуже класні контратаки), так і в статистичному – за очікуваними очками та голами колектив тримається аж на четвертій позиції. Це й не дивно, враховуючи масове підписання перспективних і досвідчених новачків (Безбородько, Нагнойний, Тотовицький, Лосенко, Морозко, Пушкарьов). Що і говорити, коли сьогодні на полі можуть опинитись одразу три екс-гравці Вереса.

А за час міжнародної паузи Кудрівка встигла орендувати нападника Овусу з Металіста 1925. Він є першим легіонером в історії клубу, але навряд чи Раймонда побачимо в основі. Він тільки-но прийшов і не встиг зігратись – а очки для дебютанта УПЛ важливо набирати в кожному матчі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Потімков (Кудрівка)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Кудрівка

Верес: Горох – Ціпот, Гончаренко, Вовченко – Стамуліс, Кучеров, Кльоц, Сміян – Шарай, Ндукве, Помба

Кудрівка: Яшков – Морозко, Векляк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойний – Козак, Сторчоус, Рогозинський – Лєгостаєв

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

По правді кажучи, обидва колективи – рівні. Обидвом зручніше грати другим номером. Невеличка перевага все ж залишається за Вересом, якому вдалося переграти такий же закритий ЛНЗ і створити купу моментів з Полтавою, однак в контексті УПЛ попередні результати не значать нічого.

Ризикнемо поставити на "обидва заб'ють", тому що Верес при грі в трійці все одно пропускає регулярно – навіть у спарингах. Як і Кудрівка.

Олександрія – ЛНЗ

Олександрія видала жахливий старт від керівництвом Кирила Нестеренка, програвши шість матчів поспіль. Поразки в єврокубках ще можна зрозуміти – не вистачало кадрів, грали дуже добре, а на виїзді явно засудили – однак провали з Кудрівкою, Оболонню і Металістом 1925 не можна виправдати жодним чином. Рівень футболу "аграріїв" коливався від дуже поганого до "більш-менш нормального протягом 30 хвилин". Звісно ж, уникнути фіаско з Шахтарем за такого розкладу було нереально.

Якби оборона грала краще, то і ситуація могла б вийти не настільки жахливою. Олександрія має найбільший перебір за пропущеними голами – команда мала "ковтнути" на чотири менше. Втім, за час міжнародної паузи клуб посилив атаку, орендувавши Дмитра Кремчаніна в Динамо. 20-річний атакувальний хав виблискував на рівні U-19. забивши 46 голів у 83 матчах, однак прорив у дорослий футбол явно затягнувся.

Перші невдачі Кирила Нестеренка можна було списати на перебудову складу, проблеми з трансферами та індивідуальні провали (як у того ж Кампуша з Ковальцем, якого взагалі перевели в дубль). Після міжнародної паузи попусків буде менше – тепер розпочався справжній чемпіонат. Треба починати набирати очки, хоча перш за все команда має продемонструвати ознаки прогресу в грі. Можливо, вересень стане вирішальним для 33-річного фахівця, який лишень дебютував у ролі головного тренера.

Прогресувати доведеться на тлі потужного ЛНЗ. Віталій Пономарьов швидко створив "Рух на Дніпрі" – у черкасах прописалася не тільки велика діаспора його екс-підопічних, а й система гри. "Насінневий завод" почав працювати в прагматичному стилі, виставляючи дуже надійний середній блок і прибиваючи сильними контратаками.

Перемога над Поліссям виявилась показовою. Житомирян здолали з рахунком 2:0, граючи в темпі 2,5 пасів в середньому за атаку – тобто, майже кожне відбирання продовжувалось лонгболом на хід. Втім, залишившись без Яшарі й зустрівшись з не менш прагматичним суперником, ЛНЗ здувся. Черкасці програли Вересу (0:2) з його схемою 3-4-3. До перерви команда Віталія Пономарьова створила чимало моментів, однак після неї вже нічого не вдавалося.

Цей факт може надихнути інших тренерів. Нинішню Олександрію, наприклад, влаштує і нульова нічия. Тим паче, що через дискваліфікацію випав Муравський – центрбек, здатний просувати м'яч на чужу половину під тиском. Крім того, у вересні клуб розпрощався з Момо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шулянський (Олександрія)

Дискваліфіковані: Кампуш – Муравський

Орієнтовні склади на матч Олександрія – ЛНЗ

Олександрія: Долгий – Скорко, Беїратче, Боль, Ндіка – Фернандо Енріке – Жота, Мишньов, Кремчанін, Цара – Кастільйо

ЛНЗ: Ледвій – Пасіч, Дідик, Дайко, Кузик – Нонікашвілі – Ейнел, Яшарі, Танковський, Бенетт – Ассінор

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Попри всі невдачі, недооцінювати Олександрію не варто. На окремих відрізках та у першому матчі єврокубків було помітно, що "аграрії" можуть грати дуже сильно. До того ж, Кирило Нестеренко може зробити ставку на іншого голкіпера – Долгий відбив пенальті від Шахтаря й загалом виглядав надійніше за нестабільного Шевченка.

Втім, команда поки що виглядала занадто вразливою на перехідних фазах, у яких Віталій Пономарьов є експертом. Та і загалом олександрійці спромоглися на 2 голи в УПЛ при 10 пропущених. У склад ЛНЗ ще й має повернутись Яшарі – Едегор для середнячків, здатний різати оборону через передачі кожні 5-7 хвилин. Черкасці в принципі дуже сильні.

Саме гості є фаворитами зустрічі, однак заряджати на їхню перемогу ризиковано. Олександрія занадто вмотивована хоча б на нічию, яка цілком до снаги – тут все ще хороший склад з серйозною глибиною на лавці. Краще взагалі утриматись від прогнозів.

