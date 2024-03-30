У рамках 22-го туру УПЛ 2023/24 Верес приймає Кривбас, а Полісся зустрінеться з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Верес – Кривбас

Верес продовжує боротьбу за виживання. Команда перед міжнародною паузою перемогла Чорноморець в Одесі, а до цього видряпала нічию з Динамо – обидва результати були заслуженими, але поки що зарано говорити про сталий прогрес. Рівняни продовжують розвивати новий стиль, намагаючись працювати від володіння й інтенсивного контрпресингу, однак вони тільки на початку свого шляху.

Підопічні Олега Шандрука наразі занадто вразливі при перехідних фазах. Плюс залишається чимало простих помилок в обороні. Як наслідок, "народний клуб" тримається у зоні плей-офф за виживання – до рятівної 12-ї позиції бракує трьох очок, а від падіння у зону прямого вильоту команду відділяють лишень додаткові показники.

За такого розкладу необхідно чіплятись хоча б за нічию з Кривбасом, однак мова йде про одного з двох лідерів чемпіонату. Криворіжці мають рівність за очками з Шахтарем – і тільки у матчі з "гірниками" вони не перемогли навесні. Щоправда, звитяги над Оболонню та Колосом у попередніх двох турах виявились натужними й мінімальними.

Це не дивує, враховуючи "автобусність" цих колективів. Команда Юрія Вернидуба має проблеми з організацією моментів, навіть якщо вдається розривати оборонний блок суперника. Кривбас дуже старається розвивати свій позиційний наступ, а також суттєво додав у пресингу – втім, поки що колектив сильніший на зустрічних курсах. На відміну від Вереса.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якімець (Кривбас)

Дискваліфіковані: Шарай (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Кривбас

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновський – Сікейра, Мрвальєвіч

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Луньов, Соса – Аду

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Можна не сумніватись, що Верес дасть бій. Кривбасу буде непросто, однак рівняни зі своїм бажанням йти у контрпресинг та володіти м'ячем свідомо підставляються під ризик обрізатись. Підопічні Юрія Вернидуба подібні моменти конвертують у моменти у голи – саме тому ми ставимо на перемогу фаворита.

Полісся – Чорноморець

Дебют Сергія Шищенка на чолі Полісся виявився гливким. Житомиряни мінімально поступились Оболоні, не продемонструвавши нічого нового у своїй грі – що й не дивно, враховуючи кілька днів на підготовку. Після цього коуч отримав майже 2-тижневу паузу, але цього замало для вирішення проблем. Тим паче, що Михайліченко, Назаренко, Крушинський, Смоляков і Мустафаєв пропускали тренування через виклик у збірну.

З іншого боку, команда посилилась Петряком, який вже дебютував у товарняку з іванковським Штурмом. Полісся перемогло з рахунком 3:1. Навряд чи це про щось каже, але Сергій Шищенко декларував бажання грати у агресивний атакувальний футбол – а з цим досі були проблеми. Житомиряни у перших чотирьох турах забили три голи, набрали одне очко та зазнали трьох поспіль поразок.

Новачок УПЛ вже скотився до шостого місця, тож у домашці з Чорноморцем влаштовуватиме тільки перемога. У одеситів ситуація аналогічна – підопічні Романа Григорчука теж мають нічию і три поспіль поразки, забивши два голи й опинившись у 5-ти очках від зони перехідних матчів. Що найбільш прикро, "моряки" стали передбачуваними у своїй грі – нікого не дивує їхній пресинг по всьому полю 1-в-1.

Нічого іншого Чорноморець суперникам не пропонував. Як наслідок, Ворскла і Верес заслужено перемогли одеситів, а Оболонь завершувала матч із статистиком 18:1 за ударами. Можливо, за час міжнародної паузи Роман Григорчук щось вигадає – будемо дивитись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана – Путря

Дискваліфіковані: Салюк – Чоботенко

Орієнтовні склади на матч Полісся – Чорноморець

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Танковський, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будківський

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Гучек, Салюк, Брагару – Васильєв – Бойчук, Кузик, Авагімян, Штогрін – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Полісся навіть у весняній формі виглядає перспективніше за нинішній Чорноморець. Хоча б через вищий кадровий потенціал. Тим не менш, різниця потенціалів не настільки велика, а футбол обох команд після міжнародної паузи передбачити важко. Саме тому ми втримаємось від конкретного прогнозу – все вирішить рандом.

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