"Грали на важкому полі. Напевно, не варто було навіть розпочинати цей матч, бо, особливо у першому таймі, поле було замерзле, тверде. Гравці ковзали, важко було зберігати рівновагу, важко контролювати м'яч. У другому таймі мороз трохи відпустив газон, гравці стали стійкіше триматися і рухатися на футбольному полі, після чого пішли голи. Хлопці провели хороший матч та здобули заслужену перемогу.

Верес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Мої гравці добре підготовлені до різних обставин, вони це доводять і в іграх чемпіонату, і в матчах за збірну, де вони представлені у великій кількості. Вони завжди прагнуть перемагати, досягати успіху. І вони це довели у сьогоднішніх складних умовах.

Хочу наголосити, що ми сьогодні грали на дуже важкому полі, тому я хочу привітати всіх своїх гравців, які брали участь у матчі, бо за таких умов складно грати, і за таких умов ми уникнули травм. Матч відбувся за правилами fair-play. Хоча зазвичай у матчах на подібних полях трапляються неприємні, нефутбольні речі.

Вербіч? Він зіграв дуже добре. Коли гравець доводить на полі свою спроможність, свою майстерність, це завжди позитивно впливає на гру команди. Він непогано зіграв і з Минаєм, але не так якісно в атаці. Сьогодні він зіграв дуже добре. У мене запитали, чи привітав я Беньяміна якось особливо. Так, коли інших гравців я привітав один раз, його – двічі, двічі потиснувши йому руку.

Тішить те, що він сьогодні грав комбінаційно зі своїми партнерами. Були ігри, де він намагався більше брати м'яч на себе, діяти індивідуально. Але наша команда грає у комбінаційний футбол. Сьогодні Вербіч відкривався і в інших зонах, а не лише у своїй, постійно створював певні проблеми супернику, діяв різноманітно", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Додамо, що попри поганий стан газону, поєдинок Верес – Динамо таки відбувся. "Біло-сині" оформили розгромну перемогу (3:0), а Вербіч відзначився дублем.

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