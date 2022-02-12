В останньому матчі міні-турніру "Winter Cup-2022" зійдуться рівненська та одеська команди. Пряму трансляцію можна буде переглянути на "Футбол 24".

Поєдинок Верес – Чорноморець відбудеться у турецькому Белеку і стартує о 19:00 за київським часом. Подивитися матч у прямому ефірі можна на каналі "Футбол", а також безпосередньо у цій новині.

Полісся дотиснуло Металіст і стало володарем Winter Cup – перший трофей в новітній історії клубу

Фактично це буде зустріч за третє місце. Напередодні Полісся обіграло Металіст і здобуло трофей. У попередніх двох турах Верес зазнав двох поразок з однаковим рахунком – 1:2. Своєю чергою, Чорноморець теж двічі поступився, але обидва рази в серії пенальті. Відтак, в активі одеситів є два очки, тому сьогодні їх може влаштувати навіть нічия.