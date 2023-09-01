Як і очікувалось, сезон у Вереса пішов важко. У перших чотирьох турах команда набрала всього одне очко, зазнавши поразок від Полісся, Колоса та Ворскли. Нічия з Шахтарем вибиється з ряду, але там рівняни грали у більшості цілий тайм – хоча на рівні ідей та їхньої реалізації саме цей матч був найкращим. Минулого тижня могла прилетіти й четверта поразка, однак зустріч з Динамо перенесли.

Дебютну перемогу під керівництвом Сергія Лавриненка вдалося здобути в Кубку, де вдалося здолати Епіцентр (3:1), хоча закінчення поєдинку виявилось нервовим. У чемпіонаті ж все сумно – два забитих голи, сім пропущених. Взнаки дається відсутність серйозної трансферної кампанії та втрата Пасіча.

Втім, недооцінювати Верес не можна. По-перше, у рівнян доволі сильний пресинг (вже легендарний гол Ворсклі прийшов саме з нього), та і зачинитись в "автобусі" колектив вміє (доведено на прикладі Шахтаря). По-друге, "народному клубу" не щастить – команда недозабила більше чотирьох голів, пропустила майже на два більше очікуваного й недобрала аж 5 очок. Подібна статистика має тенденцію підтягуватись вгору, тож Чорноморець має бути пильним.

Тим паче, що у попередньому турі одесити згоріли ослабленій Ворсклі. Причому програли по ділу – полтавці доволі вміло пресингували й рвали на контратаках, хоча наприкінці зустрічі просіли й дали "морякам" створити купу моментів. Картина нагадувала переможний матч Чорноморця з Динамо, тільки тепер у ролі киян були підопічні Романа Григорчука.

В плані гри без м'яча та в позиційному наступі Чорноморець є одним із найкращих колективів УПЛ. За очікуваними голами одесити йдуть другими після Кривбаса. Тут є круто поставлена система, і достатня кількість футболістів належного рівня – особливо виділяються новачки Шпорн та Ієде. Втім, Чорноморцю бракує стабільності.

На три перемоги у "моряків" дві поразки, причому Колосу програли безапеляційно. І не можна сказати, що у Романа Григорчука зовсім немає глибини складу – команда підсилилась круто. Втім, футбол Чорноморця іноді виглядає прогнозовано, та і до контратак він чутливий. Тренерському штабу є над чим працювати – попри всі чесноти, гарантувати перемоги навіть над аутсайдерами одесити не можуть.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ющишин, Дахновський – Войтіховський, Бадібанга

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Чорноморець

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Блізніченко, Сікейра, В. Шарай – Марусич

Чорноморець: Білик – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Кузик, Шпорн, Васильєв – Брагару, Ієде, Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Чорноморець є однозначним фаворитом, однак полярність його результатів змушує ставитись до прогнозів з максимальною обережністю. Та і пресинг Вереса недооцінювати не слід. Тим не менш, у двох матчах з аутсайдерами "моряки" здобули впевнені перемоги.

Рівняни здатні зачепитись за очки, однак їхня вразлива оборона й шалене марнотратство ризикують стати тривалим трендом. Занадто вже мало у "народного клуба" кадрових ресурсів. З огляду на всі ці факти, ми поставимо на перемогу Чорноморця.

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