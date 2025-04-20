Вже на 8-й хвилині Лацабідзе виконав точну подачу в штрафний, яку підхопив Янаков, змістився під праву ногу та, після рикошету від стійки, відправив м'яч у ворота – 0:1!

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На старті другого тайму Верес зумів зрівняти рахунок. Лише-но Ракицький залишив поле, як Вовченку вдалося подати в штрафний майданчик, де Гончаренко скинув м'яч на Степанюка, і той точно пробив у ворота. А на 61-й хвилині рівняни вийшли вперед: Гайдучик виграв верхову боротьбу і скинув м'яч на Дахновського, який елегантно лівою ногою закинув м'яч за комір Аніагбосо – 2:1! Перемогу здобуває Верес.

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