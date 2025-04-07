Проба B Михайла Мудрика на допінг, ймовірно, підтвердила результат проби А, заявив журналіст Ігор Циганик в прямому ефірі на своєму Youtube-каналі.

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"Я так розумію, що вердикт щодо Мудрика вже є. І деякі люди про нього вже знають. Просто зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про це не говоритиме. Тільки тоді, коли пройдуть усі інстанції оскарження. Я розумію, що проба Б підтверджує пробу А. І зараз адвокати попросили не видавати це, доки всі дисциплінарні органи не ухвалять своє рішення. Чекаємо, але певні люди вже знають цей результат", – поділився інсайдом Циганик.

Нагадаємо, що через допінговий скандал Михайло Мудрик не з'являвся в заявці Челсі з грудня 2024 року. В поточному сезоні він зіграв за "пенсіонерів" лише 15 матчів, забивши 3 рази та віддавши 5 гольових передач у всіх турнірах.

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