В рамках 23-го туру Бундесліги Айнтрахт на виїзді поступився Вердеру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Айнтрахт у Бундеслізі не програє вже 11-ть матчів поспіль, тож у поєдинку із Вердером "орли" виглядали явним фаворитом зустрічі. Тим більше вони нещодавно сенсаційно здолали мюнхенську Баварію – безсумнівного фаворита турніру.

Передбачувано, рахунок відкрили гості – на 9-й хвилині Сілва головою замкнув навіс Костіча до штрафного майданчика. Бременці намагались нав'язувати боротьбу, однак до перерви нічого створити не змогли.

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На початку другої половини зустрічі господарі зрівняли рахунок – відзначився Гебре Селассі. Це надихнуло бременців і незабаром вони вийшли уперед завдяки голу Сарджента. До останніх хвилин матчу орли відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию, однак гравцям Вердера вдалось втримати свої ворота "на замку".

Через цю поразку Айнтрахт втратив свою серію перемог, яка складалась із 11-и матчів, і не зумів піднятись на третю сходинку Бундесліги. Вердер розташувався на 12-й сходинці першості.

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