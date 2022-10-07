Хоффенхайм в рамках 9-го туру німецької Бундесліги зазнав домашньої поразки від Вердера (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Програму 9-го туру відкривав поєдинок на Рейн-Неккар Арені, де Хоффенхайм приймав Вердер. Обидві команди в разі перемоги могли піднятись у зону Ліги чемпіонів, хоча господарям було достатньо й нічийного рахунку.

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Бременці почали зустріч краще, відкривши рахунок на 18-й хвилині зусиллями Дукша. Втім, Хоффенхайм відігрався вже на 33-й внаслідок виходу Даббура віч-на-віч – 1:1! Попереду була ще година гри, за яку фанати побачили кілька класних моментів. Тим не менш, до 80-х хвилин рахунок залишався рівним.

Здавалося, що все так і завершиться, однак на 86-й хвилині Вердер зміг вирвати перемогу. Гості заробили пенальті, який реалізував Фюлькруг – 1:2. Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.

Вердер набрав 15 очок і піднявся на четверту позицію, випереджаючи дортмундську Борусію завдяки кращій різниці голів (але "джмелі" свій матч зіграють завтра). Хоффенхайм, залишившись з 14 заліковими балами, опустився на шосту сходинку.

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