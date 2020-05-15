Вердер відправив неназваного гравця на карантин – преса вказує на легенду Бундесліги

Бременський Вердер змушений обмежити доступ до тренувань одного зі своїх гравців. Він контактував із хворим на коронавірус.

Неназваний гравець Вердера здав тест на COVID-19 і проведе 2 тижні в самоізоляції, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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За даними Bild, футболіст на карантині – легендарний форвард "музик" Клаудіо Пісарро. Сім'я перуанця на початку тижня здала тести на коронавірус. Позитивним виявився аналіз доньки 41-річного нападника Антонелли. Тест самого Пісарро – негативний. Однак, задля безпеки бременської команди рекордсмен Кубка Німеччини пішов на обсервацію.

До слова, вже в понеділок, 18 травня, Вердер зіграє перший після вимушеної паузи поєдинок Бундесліги. Суперником бременців стане леверкузенський Байєр.

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