Вердер вдруге не зміг переграти Хайденхайм, але виграв плей-офф за місце в Бундеслізі

Бременський Вердер зіграв унічию з Хайденхаймом у другому матчі стиків за місце у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини на новий сезон.

Німеччина, плей-офф за місце в Бундеслізі

Хайденхайм – Вердер – 2:2

Голи: Кляйндінст, 85, 90+7 (п) – Тойєркауф, 3 (авт), Аугустінссон, 90+4

Баварія оновила рекорд за кількістю "золотих дублів" у Німеччині

Перший поєдинок цього протистояння завершився без голів, а на початку звітного протистояння Вердер дуже швидко вийшов уперед. Причому, господарі вразили власні ворота. Тойєркауф намагався винести м'яч з лінії власного штрафного, а натомість відправив його у сітку.

Протягом решти поєдинку Хайденхайм більше контролював м'яч, а Вердер був гострішим в атаці і частіше бив по воротах. Господарі зуміли відігратися незадовго до фінального свистка. Тобіас Мор з-за меж штрафного поцілив у каркас воріт, але Кляйндінст був першим на добиванні. Гості вийшли вперед вже у компенсований час – Людвіг Аугустінссон завершив стрімку контратаку, але за кілька хвилин Кляйндінст реалізував пенальті. Фінальний свисток зафіксував нічию, завдяки якій Вердер зберіг місце у Бундеслізі.

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