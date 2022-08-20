Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Аугсбург – Майнц – 1:2

Голи: Деміровіч, 35 – Онісіво, 31, Лі, 90+3

Нереалізований пенальті: Каріколь, 60 (Майнц)

Байєр – Хоффенхайм – 0:3

Голи: Баумгартнер, 9, Крамаріч, 35, Рюттер, 78

Борусія Д – Вердер – 2:3

Голи: Брандт, 45+2, Геррейро, 77 – Б'юкенен, 89, Шмідт Н., 90+3, Берк, 90+5

Вольфсбург – Шальке – 0:0

Нереалізований пенальті: Теродде, 45+3 (Шальке)

Штутгарт – Фрайбург – 0:1

Гол: Гріфо, 11

Уніон – РБ Лейпциг – початок зустрічі о 19:30

Борусія М перемогла Герту й посунула Баварію з першого місця Бундесліги

Аугсбург і Майнц обмінялись голами в середині другого тайму. Спочатку Онісіво отримав навіс з центра поля, зупинив м'яч плечем (що змусило арбітра скористатись системою VAR), обігрався з партнером, отримав пас назад, увірвався у штрафний і пробив повз голкіпера. Однак вже за 4 хвилини "фугери" відігрались: Деміровіч отримав передачу в район одинадцятиметрової позначки і п'ятою пробив у верхній кут. Воротар у стрибку не дотягнувся до м'яча.

This finish was so cheeky pic.twitter.com/TkzaY1CZj0 — ESPN FC (@ESPNFC) August 20, 2022

По перерві Груесо скосив Буркардта у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. Каріколь пробив у правий кут, але Гікєвіч у стрибку врятував Аугсбург від гола. Проте Майнцу все ж вдалось здобути три очки – Лі, який вийшов на заміну, вже у доданий час влучним ударом приніс перемогу "карнавальникам".

Байєр на власному полі пропустив від Хоффенхайма вже на 9-й хвилині. Баумгартнер з району одинадцятиметрової позначки в оточенні декількох захисників примудрився, перебуваючи спиною до воріт, п'ятою перекинути м'яч у сітку. Феноменальний гол! Згодом затяжна атака завершилась проходом Кабака правим флангомі і навісом на дальню штангу. Кіпер пролетів повз м'яч і Крамаріч головою замкнув у сітку.

За трохи Рюттер влаштував магію на лівому фланзі, протягнув м'яч до самої лінії, обіграв захисника і дивом проштовхув сферу поміж ніг Градецкі – Скову залишалось замкнути у порожні ворота. Однак, після перегляду VAR, взяття воріт скасували, зафіксувавши фол на самому початку атаки. По перерві Рюттер нарешті реалізував один зі своїх момент, принісши Хоффе другу перемогу в сезоні і опустивши Байєр на останню сходинку.

Борусія Д зуміла пробити Вердер вже у доданий до першого тайму час – Бранд змістився ближче до центру і з лінії штрафного потужним ударом поклав м'яч у кут воріт. Хоча бременці до перерви виглядали трохи гостріше і небезпечніше. По перерві Геррейро дальнім ударом подвоїв перевагу "джмелів".

За хвилину до завершення основного часу Б'юкенен красивим ударом під поперечину скоротив рахунок. А на третій доданій Ніклас Шмідт відгукнувся на навіс у штрафний і головою замкнув у кут, відновивши статус-кво. Проте і це ще був не кінець. На 95-й хвилині Берк прорвався до воріт і під тиском захисника буквально прошив голкіпера Борусії, вирвавши неймовірно драматичну перемогу.

Доволі нудні 45 хвилин поєдинку між Вольфсбургом і Шальке були ознаменовані феєричною кінцівкою першого тайму. Вже у доданий час арбітр призначив пенальті у ворота "вовків". Теродде не зумів перехитрити Кастелса, який вгадав напрямок польоту м'яча і у падінні забрав сферу. Однак судді здалось, що Кун в момент удару вийшов задалеко з воріт і стандарт довелось перебити. Все той же Теродде безхитрісно пробив у той самий кут. Все той же Кастелс у стрибку знову нейтралізував загрозу. По перерві Гілявогі вивів господарів вперед, але невблаганний VAR зафіксував офсайд.

Фрайбург вийшов вперед у матчі зі Штутгартом на 11-й хвилині. До голу призвела дитяча помилка захисників, які забули про Гріфо, що чатував на дальній штанзі і дозволили йому без перешкод замкнути м'яч у сітку. Цей гол став єдиним у матчі.

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