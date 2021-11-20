У п'ятницю зранку прокуратура Бремена повідомила, що розпочала розслідування проти головного тренера Вердера Маркуса Анфанга. Він підозрюється у використанні підробного сертифіката вакцинації від COVID-19.

Того ж дня Анфанг категорично заперечив будь-які звинувачення. Однак вже сьогодні подав у відставку з посади наставника Вердера. Як і його асистент Флоріан Юнге, якого також підозрюють у фальшивому сертифікаті.

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"Через дуже напружену ситуацію для клубу, команди та моєї сім'ї я вирішив негайно покинути Вердер. Я попросив керівництво оперативно відреагувати, і вони прийняли відставку", – цитує Анфанга Kicker.

Анфанг очолив Вердер влітку після вильоту "музикантів" з Бундесліги. За підсумками 13 турів бременці йдуть у середині турнірної таблиці другого дивізіону.

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