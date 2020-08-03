Вердер попрощався з двома ветеранами

"Музики" на своєму офіційному сайті оголосили про відхід центрбека Себастіана Лянгкампа і опорника Філіпа Баргфреде.

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Контракти обох гравців завершилися 1 серпня, а нові клуб не запропонував. 32-річний Лянгкамп провів у Вердері 2,5 сезони, за які награв 35 матчів, голів не забивав. Молодший на рік Баргфреде є вихованцем бременців. Хавбек дебютував за першу команду клубу у 2009-му і з того часу провів понад 200 поєдинків.

Нагадаємо, Вердер посів 16 сходинку минулого сезону Бундесліги. Після цього був плей-офф проти Хайденхайма, де "музикам" допомогло правило гостьового гола – 0:0 і 2:2.

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