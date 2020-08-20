Вердер безкоштовно відпустив Шахіна на батьківщину

Антальяспор у своєму офіційному Twitter оголосив про підписання 31-річного півзахисника. Гравець перейшов з Вердера на правах вільного агента, особистий контракт розрахований на два роки.

Вердер попрощався з двома ветеранами

Цікаво, що Шахін ще ніколи не виступав на батьківщині. Хавбек здобував футбольну освіту у Німеччині, а дебютував на професіональному рівні за Борусію Д у 2005 році. Саме з "джмелями" пов'язані головні успіхи Шахіна – титул чемпіона Німеччини 2010/11 та дворазового володаря Суперкубка країни. Влітку 2014-го турка за 10 млн євро придбав Реал, але кар'єра в Мадриді не склалась. Потім була оренда в Ліверпуль і повернення в Борусію Д, яке не допомогло Нурі відновити колишній рівень.

Останні два сезони Шахін відіграв у складі Вердера – 36 матчів, один гол. Також в активі півзахисника є 51 матч за збірну Туреччини.

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