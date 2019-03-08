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Вердер – Шальке: Коноплянка розпочне поєдинок на лавці для запасних

20:59 125 Читать на русском
Вердер – Шальке: Коноплянка розпочне поєдинок на лавці для запасних
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Вердер приймає Шальке в матчі 25-го туру Бундесліги. Українець Євген Коноплянка залишився в запасі своєї команди.

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Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско залишив Коноплянку поза стартовим складом. Це вже 5 матч поспіль, в якому українець не виходить на поле з перших хвилин після програної дуелі проти Баварії.

Шальке готовий продати Коноплянку – стала відома ціна українця

В нинішньому сезоні після 24-х турів Шальке набрав всього 23 очки та посідає 14-е місце в турнірній таблиці.

Коноплянка в цьому сезоні зіграв за свою команду 17 матчів у всіх турнірах (12 разів виходив в стартовому складі), в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

Теги
Німеччина Українці за кордоном Вердер - Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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