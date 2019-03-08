Вердер – Шальке: Коноплянка розпочне поєдинок на лавці для запасних

Вердер приймає Шальке в матчі 25-го туру Бундесліги. Українець Євген Коноплянка залишився в запасі своєї команди.

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско залишив Коноплянку поза стартовим складом. Це вже 5 матч поспіль, в якому українець не виходить на поле з перших хвилин після програної дуелі проти Баварії.

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В нинішньому сезоні після 24-х турів Шальке набрав всього 23 очки та посідає 14-е місце в турнірній таблиці.

Коноплянка в цьому сезоні зіграв за свою команду 17 матчів у всіх турнірах (12 разів виходив в стартовому складі), в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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