Вердер – Байєр – 2:6 – відео голів та огляд матчу

У 9 турі Бундеслігі Байєр каменя на камені не залишив від Вердера.

Перший тайм був повністю за леверкузенцями. Фолланд відкрив рахунок на 8 хвилині, а Брандт та Белларабі зробили перевагу розгромною до перерви. Але після виходу на другий тайм Вердер ледь не відіграв різницю в рахунку.

Байєр у надрезультативному матчі знищив Вердер: 9-й тур Бундесліги, матчі неділі

Проте Байєр лише зробив невеликий перепочинок і продовжив забивати у ворота бременців. Хавєрц і екс-динамівець Драговіч довели рахунок знову до розгромного, а Лянгкамп забив у власні ворота, чим і встановив остаточний рахунок.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 9-й тур

Вердер – Байєр – 2:6

Голи: Пісарро, 60, Осако, 63 – Фолланд, 8, Брандт, 38, Белларабі, 45, Хавєрц, 67, Драговіч, 72, Лянгкамп, 77 (аг)

РБ Лейпциг – Шальке – 0:0 – відеоогляд матчу