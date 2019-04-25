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Вердер – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

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Вердер – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Баварія / ФК Баварія

Баварія у матчі 1/2 фіналу Кубка Німеччини на виїзді перемогла Вердер. Дивіться відео голів та огляд матчу.

 

Кубок Німеччини, 1/2 фіналу

Вердер – Баварія – 2:3

Голи: Осако, 74, Рошина, 75 – Лєвандовскі, 36, 80, Мюллєр, 63

Кубок Німеччини: Баварія у фантастичному матчі переграла Вердер – Мюллєр та Лєвандовскі встановили нові рекорди турніру

Вердер у матчі 1/2 фіналу Кубка Німеччини вдома приймав Баварію. Мюнхенці відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Роберта Лєвандовскі. По перерві Томас Мюллєр подвоїв перевагу гостей. Але протягом двох хвилин Осако та Рошина повернули рівновагу. І за справу знову взявся Роберт Лєвандовскі, який оформив дубль і вирвав для "червоних" путівку в фінал, де вони зіграють проти РБ Лейпциг.

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Відеоновини Кубок Німеччини 2018/19 Вердер - Баварія Баварія Баварія Вердер Вердер Німеччина Кубок Німеччини
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