Вердер – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Італія — 24 квіт 134
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Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка Італії
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Арсенал сенсаційно програв Вулверхемптону і не зумів повернутись в зону Ліги чемпіонівАнглія — 24 квіт 90
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Динамо – Шахтар: Бойко відбиває пенальті, але не дає надію – тріумф катастрофічного футболу з присмаком гучного скандалуУкраїна — 24 квіт 8342
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Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаУкраїна — 24 квіт 1167
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Фонсека: Сподіваюся, що через місяць гра з Динамо буде простою формальністюУкраїна — 24 квіт 454