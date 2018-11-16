Вербіч забив за збірну Словенії в матчі Ліги націй проти Норвегії

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч відзначився голом за свою національну команду.

Півзахисник Динамо, який вперше вийшов у якості капітана збірної Словенії, забив у ворота Норвегії на 9-й хвилині зустрічі. Чрнігой віддав на Вербіча, який з флангу потужно, невідпорно пробив по воротах.

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Станом на 56 хвилину матчу словенці мінімальною перемагають норвежців.