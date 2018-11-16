Вербіч забив за збірну Словенії в матчі Ліги націй проти Норвегії

Ліга націй — 23:36 1373
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Словаччина розгромила Україну в матчі Ліги націй – опустили з небес на грішну землю
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Партнер Маліновського може замінити Ярмоленка – крута результативність і перспективи рекордного трансферуАнглія — 21:38 455
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Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги наційЛіга націй — 20:28 15572
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Яремчук пропустить матч проти Словаччини через травмуЛіга націй — 20:26 944
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Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги наційЛіга націй — 12:35 7866
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