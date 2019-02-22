Вербіч: З кожним поєдинком Динамо виглядатиме краще

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу над Олімпіакосом у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи (1:0).

"Перший тайм ми провели дуже добре, а потім дещо забракло сил, ми були змушені часто бігти назад та проводити контратаки. Після перерви Олімпіакос узяв гру під контроль, і нам було важко створювати моменти.

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Могли зіграти краще, але це була лише друга гра після відновлення сезону, тож із нетерпінням чекаємо наступних матчів, упевнений, з кожним поєдинком ми виглядатимемо краще. Вважаю, моя особиста гра теж має бути кращою. Найголовніше, що ми перемогли.

Уболівальники сьогодні були просто неймовірними, ми постаралися їх не розчарувати та пройти до наступного етапу Ліги Європи.

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Гол Франа Соля? Він дуже старався та хотів забити, адже це в нього не виходило в товариських матчах на зборах. Я сказав, що йому варто забити Олімпіакосу, і все буде добре. Він так і зробив, і цей м’яч добре вплине на його впевненість. Узагалі, Фран дуже нам допоміг сьогодні. Навіть без гола він чудово діяв на полі", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.