Вербіч вказав на головну проблему Вітінью в Динамо
09:48 - Читать на русском
Словенський півзахисник "біло-синіх" Беньямін Вербіч вважає, що саме проблеми з комунікацією заважають бразильському легіонеру розкритися на повну.
"Коли я вперше приїхав до команди в Марбельї, було важко – не розумів мови. Потім стало легше.
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Уявляю, як може почуватися Вітінью – він російську не розуміє. Він зараз добре виглядає на полі. Сподіваємося, він продовжуватиме так само і далі, забиватиме", – сказав Вербіч у коментарі Football Hub.
Нагадаємо, на рахунку бразильця 4 голи на зборах в Іспанії та Туреччині.
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