Вербіч висміяв журналістів за чутки про свій відхід з Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч продовжує тролити ЗМІ за чутки про свій трансфер з київського клубу.

На відео, яке Вербіч виклав у своєму Instagram, словенець обідає зі своїм одноклубником Томашем Кендзьорою та його дівчиною.

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"Останній обід з другом. Від'їжджаю", – "динамівець" іронічно попрощався зі своїми друзями.

Нагадаємо, раніше з'явились чутки про можливий відхід Вербіча та Дуелунда з Динамо, адже гравці нібито незадоволені новим головним тренером команди Олексієм Михайличенком. В київському клубі вже встигли спростувати цю інформацію.

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