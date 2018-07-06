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Вербіч: У Динамо кожен гравець атакувальної ланки здатен "зробити різницю"

12:40 418 Читать на русском
Вербіч: У Динамо кожен гравець атакувальної ланки здатен "зробити різницю"
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився своїми враженнями від контрольного матчу Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь (3:3).

"Ми поки на стартовому етапі підготовки. Тому деякі гравці вчора зіграли по 60 хвилин, а сьогодні по 30 і навпаки. І сьогодні ми виглядали трохи втомленими. Гра показала, що нам є над чим працювати в обороні, адже ми пропустили три м’ячі. В атаці ми себе добре проявили, створили багато гольових нагод.

Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Головне у контрольних поєдинках, аби кожен гравець отримав певну кількість ігрового часу, адже збір проходять не 11 гравців, а більше двадцяти. Найбільш важливо зараз набрати форму, необхідні кондиції. А результати будуть важливі вже починаючи з 21 липня.

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У Динамо кожен гравець атакувальної ланки здатен "зробити різницю". Це і Циганков, і Калітвінцев, і Бєсєдін, і я, і Володимир Шепелєв, і Микола Шапаренко. У нас багато гравців, які "роблять різницю". Сподіваюсь, ми це побачимо, коли розпочнеться сезон", – цитує Вербіча офіційний сайт киян.

Нагадаємо, "біло-сині" зіграли внічию свій другий контрольний поєдинок проти Тяньцзинь Цюаньцзянь, а Беньямін Вербіч забив третій гол у ворота китайців, врятувавши Динамо від поразки.

Товариські матчі

Динамо - Тяньцзинь Цюаньцзянь: Четвер 05 липня 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 3
Тяньцзинь Цюаньцзянь
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Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Тяньцзинь Цюаньцзянь Динамо Динамо
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