Вербіч: У Динамо кожен гравець атакувальної ланки здатен "зробити різницю"

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився своїми враженнями від контрольного матчу Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь (3:3).

"Ми поки на стартовому етапі підготовки. Тому деякі гравці вчора зіграли по 60 хвилин, а сьогодні по 30 і навпаки. І сьогодні ми виглядали трохи втомленими. Гра показала, що нам є над чим працювати в обороні, адже ми пропустили три м’ячі. В атаці ми себе добре проявили, створили багато гольових нагод.

Динамо – Тяньцзинь Цюаньцзянь – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Головне у контрольних поєдинках, аби кожен гравець отримав певну кількість ігрового часу, адже збір проходять не 11 гравців, а більше двадцяти. Найбільш важливо зараз набрати форму, необхідні кондиції. А результати будуть важливі вже починаючи з 21 липня.

Динамо, Шахтар та Зеніт зробили запит щодо Сідклея

У Динамо кожен гравець атакувальної ланки здатен "зробити різницю". Це і Циганков, і Калітвінцев, і Бєсєдін, і я, і Володимир Шепелєв, і Микола Шапаренко. У нас багато гравців, які "роблять різницю". Сподіваюсь, ми це побачимо, коли розпочнеться сезон", – цитує Вербіча офіційний сайт киян.

Нагадаємо, "біло-сині" зіграли внічию свій другий контрольний поєдинок проти Тяньцзинь Цюаньцзянь, а Беньямін Вербіч забив третій гол у ворота китайців, врятувавши Динамо від поразки.