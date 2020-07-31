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Вербіч, Циганков, Патрік і ще 5 гравців претендують на звання гравця липня в УПЛ

13:46 - Читать на русском
Вербіч, Циганков, Патрік і ще 5 гравців претендують на звання гравця липня в УПЛ
Циганков і Вербіч / ФК Динамо

Українська Прем'єр-ліга оголосила номінантів на приз найкращому гравця турніру минулого місяця. За нагороду поборються 8 претендентів.

Вісьмох найкращих гравців УПЛ липня назвав офіційний сайт змагань.

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У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру": Денис Фаворов (Десна), Владислав Кочергін (Зоря), Віктор Циганков (Динамо) та Дмитро Хомченовський (Зоря) відповідно. Крім того, за приз також позмагаються визначені експертною радою виконавці, зокрема, Алан Патрік (Шахтар), Беньямін Вербіч (Динамо), Максим Третьяков (Олександрія) і Захедітабар Шахаб (Олімпік).

Голосування триватиме до понеділка, 3 серпня.

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Теги
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