Вербіч, Циганков, Патрік і ще 5 гравців претендують на звання гравця липня в УПЛ

Вісьмох найкращих гравців УПЛ липня назвав офіційний сайт змагань.
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У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру": Денис Фаворов (Десна), Владислав Кочергін (Зоря), Віктор Циганков (Динамо) та Дмитро Хомченовський (Зоря) відповідно. Крім того, за приз також позмагаються визначені експертною радою виконавці, зокрема, Алан Патрік (Шахтар), Беньямін Вербіч (Динамо), Максим Третьяков (Олександрія) і Захедітабар Шахаб (Олімпік).
Голосування триватиме до понеділка, 3 серпня.
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