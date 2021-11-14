Кваліфікація на ЧС-2020, Європа

Група Н

Мальта – Словаччина – 0:6

Голи: Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 81, Де Марко, 72

Вилучення: Камензулі, 47, Теума, 51

Словенія – Кіпр – 2:1

Голи: Зайц, 48, Гнезда, 84 – Какуліс, 89

Перші два місця в групі Н завчасно гарантували собі Росія та Хорватія. Сьогодні вони в очному поєдинку розігрували пряму путівку на Мундіаль, а в інших матчах не було жодної турнірної інтриги.

Словаччина в дебюті зустрічі за 10 хвилин влаштувала розгром Мальти. На початку другого тайму мальтійці залишилися вдев'ятьох і пропустили ще тричі. Хет-трик оформив Дуда. 6:0 – Словаччина перемогла і фінішувала на третьому місці.

Словенія мінімально здолала Кіпр. У стартовому складі балканців вийшов Вербіч. Вінгер Динамо відіграв лише пів години, після чого отримав пошкодження та попросив заміну. За відіграний час Беньямін встиг тричі пробити по воротах: два удари заблокували, ще одну спробу парирував голкіпер.

Хорватія дотиснула Росію та вийшла на ЧС-2022 – росіяни автоголом віддали пряму путівку на Мундіаль