Вербіч травмувався в збірній Словенії, Словаччина розтрощила Мальту
Кваліфікація на ЧС-2020, Європа
Група Н
Мальта – Словаччина – 0:6
Голи: Руснак, 6, 16, Дуда, 8, 69, 81, Де Марко, 72
Вилучення: Камензулі, 47, Теума, 51
Словенія – Кіпр – 2:1
Голи: Зайц, 48, Гнезда, 84 – Какуліс, 89
Перші два місця в групі Н завчасно гарантували собі Росія та Хорватія. Сьогодні вони в очному поєдинку розігрували пряму путівку на Мундіаль, а в інших матчах не було жодної турнірної інтриги.
Словаччина в дебюті зустрічі за 10 хвилин влаштувала розгром Мальти. На початку другого тайму мальтійці залишилися вдев'ятьох і пропустили ще тричі. Хет-трик оформив Дуда. 6:0 – Словаччина перемогла і фінішувала на третьому місці.
Словенія мінімально здолала Кіпр. У стартовому складі балканців вийшов Вербіч. Вінгер Динамо відіграв лише пів години, після чого отримав пошкодження та попросив заміну. За відіграний час Беньямін встиг тричі пробити по воротах: два удари заблокували, ще одну спробу парирував голкіпер.
Хорватія дотиснула Росію та вийшла на ЧС-2022 – росіяни автоголом віддали пряму путівку на Мундіаль