Вербіч: Травма в матчі з Шахтарем непокоїть мене вже більше двох місяців

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував матч з Шахтарем в рамках 25-го туру УПЛ.

"Можливо Динамо виглядало дещо краще по грі, але Шахтар мав пенальті на останній хвилині матчу, тому також цілком могли розраховувати на перемогу. Нічия – справедливий результат.

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На жаль, це поганий результат для нас, адже Шахтар був попереду в турнірній таблиці та нам неодмінно треба було виграти. Нам усім дуже прикро, що ми не зуміли. Але ми намагалися показувати хороший футбол.

Моє пошкодження? Насправді ця травма непокоїть мене вже близько 2 місяців. Сьогодні вона знову дала про себе знати, та не дозволила мені показати мій найкращий футбол. Побачимо, що з цим можна зробити", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Після 25-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 7 очок.

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