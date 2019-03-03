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Вербіч та Цітаішвілі підтримали Соля, який отримав травму

11:07 591 Читать на русском
Вербіч та Цітаішвілі підтримали Соля, який отримав травму
Фран Соль / Динамо

Футболісти Динамо висловили підтримку Франу Солю, який отримав травму.

Молодий вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі підтримав іспанського нападника. "Залишайся сильним", – написав 18-річний півзахисник киян на своїй сторінці у Instagram.

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Не залишився осторонь й інший партнер Соля Беньямін Вербіч. "Бажаю тобі найшвидшого одужання, друже мій", – підписав фотографію з іспанцем Вербіч.

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Нагадаємо, наприкінці першого тайму матчу 20 туру УПЛ між Десною та Динамо Фран у боротьбі з оборонцем впав та отримав травму, яка не дозволила йому продовжити зустріч.

Теги
Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо
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