Вербіч та Цітаішвілі підтримали Соля, який отримав травму

Україна — 08:30 1668
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Реал – Барселона: Мадрид капітулює перед безжальним класом, історичне фіаско – воно ще гірше, ніж 0:3Іспанія — 02:27 6566
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