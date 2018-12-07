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Вербіч та Кендзьора зустрінуться з вболівальниками

18:01 167 Читать на русском
Вербіч та Кендзьора зустрінуться з вболівальниками
Беньямін Вербіч та Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Томаш Кендзьора та півзахисник Беньямін Вербіч проведуть зустріч з вболівальниками на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про зустріч Беньяміна Вербіча та Томаша Кендзьори з вболівальниками, яку організовує офіційний фан-клуб.

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Захід пройде у конференц-залі стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського 10 грудня о 19:00. Усі бажаючі матимуть можливість задати будь-які питання футболістам, також буде можливість сфотографуватись із гравцями, а найактивніші вболівальники отримають подарунки від клубу.

8 грудня Динамо проведе останній матч в УПЛ у 2018 році на виїзді проти львівських Карпат.

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Теги
Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч футбольні фанати Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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