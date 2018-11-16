Вербіч став новим капітаном збірної Словенії

Хавбека Динамо Беньяміна Вербіча обрали новим капітаном збірної Словенії.

Основним капітаном збірної Cловенії – гравець Уфи Боян Йокіч, який не допоможе у найближчих матчах збірній через травму.

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"Головний тренер залишив право вибору за гравцями. Ми сіли за вечерею і поговорили.

Я один з тих футболістів, хто провів більшість матчів, і команда вирішила обрати мене капітаном. Для мене велика честь – бути капітаном у збірній Словенії", – передає слова Вербіча Siol.

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