Вербіч став найкращим гравцем УПЛ в липні

Визначився найкращий футболіст чемпіонату України за підсумками липня.

За результатами голосування у гонці за звання найкращого футболіста української Прем'єр-ліги в липні переможцем став нападник Динамо Беньямін Вербіч, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У голосуванні брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у липні: 1 тур – Олександр Караваєв (Зоря), 2 тур – Дмитро Хльобас (Десна).

Вербіч – найкращий гравець Динамо за підсумками липня

А також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віталій Буяльський (Динамо), Андрій Цуріков (Олександрія), Марлос (Шахтар), Сергій Воронін (Львів), Віталій Балашов (Олімпік), Беньямін Вербіч (Динамо).

Всього у голосуванні взяло участь близько 3100 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Беньямін Вербіч – 47 % голосів, Марлос – 26 %, Дмитро Хльобас – 16 %, Віталій Буяльський – 4 %, Андрій Цуріков – 3 %, Віталій Балашов – 2 %, Сергій Воронін – 1 %, Олександр Караваєв – 1 %.

"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонство