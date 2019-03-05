Вербіч став найкращим гравцем Динамо у лютому

Вболівальники киян обрали гравця, який на їхню думку є найкращим у команді за підсумками місяця.

За підсумками голосування вболівальників Динамо найкращим гравцем столичної команди у лютому став вінгер Беньямін Вербіч, повідомляє клубна прес-служба.

Вербіч посів 4 місце у голосуванні за найкращого футболіста Словенії 2018 року

Словенець у лютому взяв участь у всіх трьох офіційних матчах, в яких Беньямін тричі забив та віддав одну гольову передачу, набрав 33% вболівальницьких вподобань.

Став відомий календар матчів другого етапу УПЛ – Динамо зіграє з Шахтарем через місяць