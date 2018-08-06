toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Вербіч: Славія міцна команда, треба бути обережними з їх високими гравцями в штрафному майданчику

11:56 4 Читать на русском
Вербіч: Славія міцна команда, треба бути обережними з їх високими гравцями в штрафному майданчику
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Бен'ямін Вербіч поділився з журналістами думками перед вилітом до Праги на матч зі Славією.

"Ми дивилися відео. Це міцна команда, особливо вдома перед своїми вболівальниками. Вони добре контратакують. Та у кожної команди є слабкі місця і ми спробуємо їх знайти. Всі чеські команди схожі, з ними важко.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

У Славії багато високих гравців, тому ми маємо бути особливо обережними у штрафному майданчику. Також варто звернути увагу на Стоха, він є одним з лідерів команди, дуже швидкий, треба його пильнувати.

Звичайно, завжди добре гарно зіграти на виїзді, потім легше грати вдома. Та треба бути сконцентрованими в обох матчах по 90 хвилин.

Вербіч став найкращим гравцем 3 туру УПЛ

Чи заб'ю знову? Не буду обіцяти, але обіцяю, що ми будемо битися до останнього", – сказав він журналістам у аеропорту Бориспіль.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
1
дн
:
8
год
:
48
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Славія Прага Славія Прага Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
18
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук