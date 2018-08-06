Вербіч: Славія міцна команда, треба бути обережними з їх високими гравцями в штрафному майданчику

Півзахисник Динамо Бен'ямін Вербіч поділився з журналістами думками перед вилітом до Праги на матч зі Славією.

"Ми дивилися відео. Це міцна команда, особливо вдома перед своїми вболівальниками. Вони добре контратакують. Та у кожної команди є слабкі місця і ми спробуємо їх знайти. Всі чеські команди схожі, з ними важко.

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У Славії багато високих гравців, тому ми маємо бути особливо обережними у штрафному майданчику. Також варто звернути увагу на Стоха, він є одним з лідерів команди, дуже швидкий, треба його пильнувати.

Звичайно, завжди добре гарно зіграти на виїзді, потім легше грати вдома. Та треба бути сконцентрованими в обох матчах по 90 хвилин.

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Чи заб'ю знову? Не буду обіцяти, але обіцяю, що ми будемо битися до останнього", – сказав він журналістам у аеропорту Бориспіль.