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Вербіч розповів про новачків Динамо, роботу на тренуваннях і проблеми минулого сезону

14:25 545 Читать на русском
Вербіч розповів про новачків Динамо, роботу на тренуваннях і проблеми минулого сезону
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Хавбек киян Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від нового сезону.

"Тренування досить важкі, але за цим ми сюди і приїхали. Щоб важко працювати і добре підготуватися до сезону. Ми знаємо тренера, адже працюємо разом вже два роки. Ми знаємо вправи, розуміємо вимоги, і це робить тренування легшими.

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Що думаю про новачків? У Кадірі була мікротравма, тому поки ми грали разом не так багато часу. А що стосується Караваєва, то він знайомий мені по Зорі. Він – фантастичний гравець. І ми дуже раді, що він тепер з нами.

У нас і в минулому сезоні була прекрасна команда, але на заваді стали травми. Цей рік дуже важливий. На передсезонній підготовці потрібно бути уважними, щоб обійтися без пошкоджень. Важливо залишатися на полі і працювати. Кожен повинен робити все, що в його силах, щоб залишатися у формі. У нас чудова команда, а попереду – багато турнірів. Буде цікаво", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Міжсезонні збори Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
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