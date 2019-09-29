Вербіч розповів, коли Динамо розпочне підготовку до матчу Ліги Європи проти Лугано

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч в ефірі каналу FootballHub прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 в рамках 9-го туру УПЛ.

"Гол для мене важливий, як і для команди. Гравцям приємно забивати важливі голи. У команді хороші емоції. Що говорив тренер у роздягальні? Що треба тримати м'яч і пресингувати. Потрібно було створювати багато моментів.

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У СК Дніпро-1 було багато проблем. Гармаш допомагав пресингувати суперника. У другому таймі у дніпрян добре грав з м'ячем Кравченко, але ми забили другий гол.

Гол Циганкова? Він відразу сказав, що буде бити. Віктор хороший футболіст. Лугано? Ще не вивчали суперника. Подивимося їхні матчі завтра і післязавтра", – сказав Вербіч.

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Нагадаємо, поєдинок 2-го туру Ліги Європи Лугано – Динамо відбудеться у наступний четвер, 3 жовтня. Початок о 22:00.