Вербіч розпочав наступний етап відновлення після травми

У середу, 12 серпня, київська команда провела лише одне тренувальне заняття. Повернувся до тренувань Беньямін Вербіч, який був прооперований у Мюнхені. Словенський вінгер вже розпочав пробіжки, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Також біговою роботою займався і Денис Попов. Микита Бурда та Ахмед Алібеков займалися на сусідньому полі з тренером-реабілітологом. На 13 серпня у киян заплановані два тренування – ранкове і вечірнє.

Нагадаємо, Динамо провело вже два спаринги під керівництвом Мірчі Луческу. Спершу кияни розгромили Вкрес (3:0), а потім програли Десні (1:2).

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