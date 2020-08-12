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Вербіч розпочав наступний етап відновлення після травми

23:14 - Читать на русском
Вербіч розпочав наступний етап відновлення після травми
Динамо готується до нового сезону / ФК Динамо

Віце-чемпіон України на своїй клубній базі продовжує підготовку до сезону 2020/21.

У середу, 12 серпня, київська команда провела лише одне тренувальне заняття. Повернувся до тренувань Беньямін Вербіч, який був прооперований у Мюнхені. Словенський вінгер вже розпочав пробіжки, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Також біговою роботою займався і Денис Попов. Микита Бурда та Ахмед Алібеков займалися на сусідньому полі з тренером-реабілітологом. На 13 серпня у киян заплановані два тренування – ранкове і вечірнє.

Нагадаємо, Динамо провело вже два спаринги під керівництвом Мірчі Луческу. Спершу кияни розгромили Вкрес (3:0), а потім програли Десні (1:2).

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Теги
Беньямін Беньямін Вербіч Динамо Динамо Міжсезонні збори
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