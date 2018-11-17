Вербіч прокоментував отримання капітанської пов'язки у збірній Словенії

Півзахисник Динамо і збірної Словенії Беньямін Вербіч прокоментував матч Ліги націй проти Норвегії.

"Ми залишили своє серце на полі, але, на жаль, не досягли перемоги. Дякуємо уболівальникам! Це честь бути капітаном збірної", – написав Вербіч на своїй сторінці в Інстарамі.

Вербіч забив за збірну Словенії в матчі Ліги націй проти Норвегії

Нагадаємо, вчора збірна Словенії не змогла втримати перемогу над Норвегією і практично втратила шанси залишитись у дивізіоні С Ліги націй.