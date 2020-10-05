"У нас було більше моментів, а Зоря більше володіла м'ячем. Але, я думаю, ми добре закривали зони, які вони зазвичай здорово використовують. Словом, ми добре "прочитали" їхню тактику, але, на жаль, не вийшло забити другий м'яч в кінці поєдинку. Ми повинні ще більше атакувати.

Луческу оцінив суперників Динамо у Лізі чемпіонів

Добре знали, як грає Зоря, що футболісти гостей багато бігають. А оскільки зараз дозволені п'ять замін, в другому таймі вони ще й додали за рахунок свіжих футболістів. Але у нас хороша команда, є багато індивідуально сильних гравців. Шкода, що матч закінчився внічию, але 1:1 – теж не кінець світу.

Мій гол? Була хороша передача, я теж добре розвернувся і забив", – цитує Вербіча офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо та Зоря у центральному поєдинку 5-го туру розійшлись нічиєю (1:1).

Динамо – Зоря: шедевр Вербіча рятує від більшого провалу, кадрові проблеми Луческу і воротарський гол лякають перед ЛЧ