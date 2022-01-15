"Після відпустки завжди гарний настрій. Я добре відпочив, є мотивація поїхати на збори. Пам'ятаю, як не дуже вдало проходили для мене минулі збори. Сподіваюся, що ці пройдуть краще.

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Щодо найгіршого моменту у 2021 році – це моя травма. Після неї довго не міг повернутися. А найкращий момент – народження сина. Такі емоції бувають тільки один раз в житті.

Зараз все починаємо з нуля, будемо боротися за місце в основі. Футболісти завжди хочуть, щоб матчів було більше. Щоб постійно грали, а не тільки тренувалися. Звикли грати в єврокубках, до матчів у середу та суботу. Сподіваємося, що повторимо наш минулорічний успіх. Для цього потрібно перемагати у всіх матчах", – сказав Вербіч у коментарі Динамоманія.

Нагадаємо, у понеділок, 17 січня, Динамо вирушить на збір до Іспанії, де проведе перший етап підготовки до другої частини сезону. Там у команди заплановано 4 спаринги.

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