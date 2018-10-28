Вербіч: Поєдинок з Ренном обіцяє бути для Динамо найскладнішим в групі

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч розповів про своє відновлення та підготовку команди до матчу 3-го туру Ліги Європи проти французького Ренна.

– Беньямін, ви пропустили кілька матчів Динамо через травму. Як зараз себе почуваєте?

– Так, я пропустив три тижні. Я намагався тренуватися десять днів тому, але, як виявилося, не був готовий. Але вже вчора я тренувався без обмежень і не відчував болю. Тому, я готовий зіграти в майбутньому матчі проти Ренна.

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– Що скажете про майбутнього суперника Динамо?

– Ренн – дуже сильна команда у фізичному плані. Але при цьому вони демонструють хороший футбол, команда виглядає дуже організованою. До того ж, вони представляють чемпіонат Франції. Це непростий суперник. Однак ми вирушаємо за перемогою, яка покращить наші шанси на вихід з групи.

– Ситуація в групі така, що Динамо потрібно перемагати, адже в попередніх двох турах команда заробила лише два бали...

– Так, але ми заслуговували більшого. Якщо подивитися на ті два попередні матчі, то нам не щастило в кінці. Але така ситуація. Думаю, зараз нас чекає найважчий виїзний поєдинок в групі. Тим не менш, ми повинні показати, що хочемо пройти в наступний раунд, – цитує Вербіча видання dynamo.kiev.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи між Ренном та Динамо відбудеться в четвер, 25 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

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