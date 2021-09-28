Вербіч повернувся до збірної Словенії на ключові матчі відбору на Мундіаль
Легіонер київського Динамо Беньямін Вербіч отримав виклик до словенської національної команди на жовтневі поєдинки.
Балканець повернеться до збірної після тривалої паузи. Список викликаних на збір Футбольний союз Словенії опублікував на офіційній Facebook-сторінці.
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Вербіч потрапив до переліку 24-х виконавців. Востаннє вінгер одягав футболку національної команди ще в листопаді 2020-го. Потім він не викликався до збірної Словенії через травму, а попередній збір пропустив через брак ігрової практики в Динамо.
Відзначимо, що в жовтні словенці зіграють два матчі кваліфікації до Мундіалю в Катарі – 8 жовтня проти Мальти, а 11 жовтня – проти Росії. Для збереження шансів вибороти путівку на ЧС-2022 Словенія зобов'язана лише перемагати.
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