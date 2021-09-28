Балканець повернеться до збірної після тривалої паузи. Список викликаних на збір Футбольний союз Словенії опублікував на офіційній Facebook-сторінці.

Кендзьора отримав виклик у збірну Польщі на ключові матчі відбору до ЧС-2022

Вербіч потрапив до переліку 24-х виконавців. Востаннє вінгер одягав футболку національної команди ще в листопаді 2020-го. Потім він не викликався до збірної Словенії через травму, а попередній збір пропустив через брак ігрової практики в Динамо.

Відзначимо, що в жовтні словенці зіграють два матчі кваліфікації до Мундіалю в Катарі – 8 жовтня проти Мальти, а 11 жовтня – проти Росії. Для збереження шансів вибороти путівку на ЧС-2022 Словенія зобов'язана лише перемагати.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу